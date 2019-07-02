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بدعوى الاشتراك بمحاولة انقلاب 2016

نظام أردوغان ينفذ حملة اعتقالات جديدة في تركيا

نظام أردوغان ينفذ حملة اعتقالات جديدة في تركيا
weam.co/598630
انقرة- الوئام:

اعتقلت السلطات التركية 41 شخصًا الثلاثاء ولا تزال تلاحق81 آخرين لتوقيفهم في جميع أنحاء البلاد في إطار التحقيقات التي تستهدف مؤيدي حركة الداعية فتح الله غولن داخل الجيش المتهمين بالوقوف وراء انقلاب 2016 الفاشل.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن نيابتي إزمير (غرب) وقونية (وسط) أصدرتا مذكرات اعتقال بحق 42 و40 من أفراد القوات المسلحة على التوالي.

في هذه الأثناء، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان أنه يبحث عن 40 جنديًا، بعضهم تم تسريحهم بالفعل.
ويشتبه بأن جميع هؤلاء من مؤيدي حركة الداعية فتح الله غولن التي صنفتها أنقرة “مجموعة إرهابية”.
وأوقف في الإجمال41 شخصاً قبل ظهر الثلاثاء.

يقيم غولن في الولايات المتحدة منذ حوالي 20 عامًا، لكن السلطات تتهمه بتزعم حركة اخترقت المؤسسات التركية بهدف الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان وبأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب التي وقعت في تموز/يوليو 2016، وهو ما ينفيه بشكل قاطع.

منذ الانقلاب الفاشل، شنت السلطات حملة لا هوادة فيها ضد مؤيدي غولن ونفذت عمليات تطهير لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد الحديث، إذ قُبض على أكثر من 50 ألف شخص وفُصل أكثر من 140 ألف شخص أو أوقفوا عن عملهم.

وتستمر موجات الاعتقالات بوتيرة ثابتة بعد ما يقارب ثلاث سنوات من محاولة الانقلاب الفاشلة.

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