التعليقات: 0

الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال منع رفع الأذان 294 وقتا في الحرم الإبراهيمي منذ بداية العام الجاري

الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال منع رفع الأذان 294 وقتا في الحرم الإبراهيمي منذ بداية العام الجاري
weam.co/598632
وكالات- الوئام

أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت رفع الأذان 294 وقتا في الحرم الإبراهيمي الشريف خلال الستة شهور الماضية من العام الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال شرعت منذ احتلالها لمدينة الخليل بصورة دورية في تنظيم زيارات دائمة للمستوطنين إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، وأدرجته على قائمة التراث اليهودي، واستولت على مساجد ومقامات وآثار إسلامية.

وأضافت: “لم يكتف الاحتلال بذلك بل وبعد المجزرة الرهيبة في 25 فبراير عام 1994 فرض قيدا من خلال منع رفع الأذان، فمنع الاحتلال

أذان المغرب على الدوام، ويوم الجمعة يمنع أذان المغرب والعشاء، ويوم السبت يمنع أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب، وخلال العام يغلقه لعشرة أيام بحجج الأعياد ويمنع رفع الآذان لكل الأوقات.

وقالت الوزارة إن الستة شهور الأولى من هذا العام شهدت إقدام قوات الاحتلال على إغلاقه أمام المصلين، وذلك لاستباحته للمستوطنين، للاحتفال بعيد الفصح اليهودي ليومين متتالين.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن إجراءات الاحتلال بحق الابراهيمي وغيره من المقدسات مرفوضة ومدانة، ولا يحق للاحتلال التدخل بشؤونه لا من قريب ولا من بعيد.

وشددت على أن صوت الحق سيبقى يصدح من مآذن الأقصى والإبراهيمي، وسائر المساجد، وشعبنا الصامد الصابر سيبقى يعمر ويرابط فيها وبأرضنا وعلى العهد باقون وفوق أرضنا ثابتون متجذرون.

 

روابط ذات صلة

نتانياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير سلاح نووي

نتانياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير سلاح نووي

مقتل فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في القدس

مقتل فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في القدس

كوشنر: سنكشف عن الجانب السياسي لخطة السلام في الوقت المناسب

كوشنر: سنكشف عن الجانب السياسي لخطة السلام في الوقت المناسب

المملكة: حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف

المملكة: حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>