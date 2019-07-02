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بعد تخفيض 1.2 مليون برميل

أوبك وحلفاؤها يوافقون على تمديد خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر

أوبك وحلفاؤها يوافقون على تمديد خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر
weam.co/598646
فيينا - الوئام

وافق وزراء النفط في دول منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، والدول الحليفة من خارج المنظمة على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لتسعة أشهر أخرى.

ووافق جميع وزراء مجموعة “أوبك +” على تمديد خفض الإنتاج حتى الحادي والثلاثين من عام 2020.

وكانت دول “أوبك بلس” قد وافقت نهاية العام الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 2ر1 مليون برميل اعتبارا من بداية العام الحالي ولمدة ستة أشهر انتهت أمس الأول، بهدف الحد من فائض المعروض في سوق النفط العالمية وتعزيز الأسعار التي كانت قد تراجعت بشدة في أوائل العام الماضي.

يذكر أن عملية انتاج النفط قد تضررت عقب استهداف العديد من ناقلات النفط سواء في خليج عمان او في ميناء الفجيرة.

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“أوبك” تمدد خفض إنتاج النفط 9 أشهر

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