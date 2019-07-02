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نجل رئيس تونس: الرئيس غادر المستشفى ويستأنف عمله خلال أيام

نجل رئيس تونس: الرئيس غادر المستشفى ويستأنف عمله خلال أيام
weam.co/598650
وكالات- الوئام

قال نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الرئيس، الذي تعرض لوعكة صحية الأسبوع الماضي غادر المستشفى، أمس الإثنين، في حالة صحية طبيعية وسيستأنف عمله في الأيام المقبلة.

ونشرت الرئاسة في وقت لاحق، صورة للرئيس البالغ من العمر 92 عاما وحوله الطاقم الطبي لدى مغادرته مستشفى عسكريا في العاصمة تونس.

كان السبسي، نُقل إلى المستشفى يوم الخميس، بعد تعرضه لوعكة صحية وُصفت بأنها “حادة”.

وأصبح السبسي شخصية بارزة في تونس منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011.

وحددت تونس لنفسها مسارًا نحو الديمقراطية بدون الكثير من العنف الذي شهدته أماكن أخرى رغم أنها كانت هدفا للمتشددين
على مدى سنوات.

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