التعليقات: 0

للاتحاد الأوروبي

بلومبرج: السعودية تعتزم طرح سندات بقيمة 3 مليارات يورو

بلومبرج: السعودية تعتزم طرح سندات بقيمة 3 مليارات يورو
weam.co/598681
الوئام-متابعات

قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرج،اليوم، إن السعودية تعتزم طرح سندات بالعملة الأوروبية الموحدة لأول مرة بقيمة 3 مليارات يورو (4ر3 مليار دولار).
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها
القول إن الطرح يتضمن سندات مدتها 8 سنوات بقيمة مليار يورو وسندات
مدتها 20 عاما بقيمة ملياري يورو.
وتتولى بنوك الاستثمار “جولدمان ساكس” و”سوسيتيه جنرال” و”بي.إن.بي باريبا” و”مورجان ستانلي” و”سامبا كابيتال” إدارة الطرح.

روابط ذات صلة

بلومبرج: أرامكو أجرت محادثات مع بنوك استثمار استعدادا للطرح الأولي

بلومبرج: أرامكو أجرت محادثات مع بنوك استثمار استعدادا للطرح الأولي

أوبك وحلفاؤها يستعدون لتمديد تخفيضات إنتاج النفط لدعم الأسعار

أوبك وحلفاؤها يستعدون لتمديد تخفيضات إنتاج النفط لدعم الأسعار

الإمارات تندّد بالهجوم الإرهابي الحوثي على #مطار_ابها الدولي

الإمارات تندّد بالهجوم الإرهابي الحوثي على #مطار_ابها الدولي

سباق صحافي عالمي للفوز بتصريح شريان حياة على خريطة هذا العالم 

سباق صحافي عالمي للفوز بتصريح شريان حياة على خريطة هذا العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>