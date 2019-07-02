التعليقات: 0

تقام بجامعة المؤسس و (الطبية) يحصدوا أولى الجوائز

طلاب ( موهبة ) بين تصنيع الطائرات و حل مشكلات البيئة

طلاب ( موهبة ) بين تصنيع الطائرات و حل مشكلات البيئة
weam.co/598683
الوئام-جدة-هاني الثبيتي

فاز فريق تخصص العلوم الطبية بمسابقات العروض العلمية خلال الأسبوع الأول وذلك ضمن منافسات برنامج موهبة الاثرائي الصيفي للعام 2019 الذي تستضيفه جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، حيث قدّم الطلاب عروضا علمية في قالب إبداعي أبرزوا فيه التحصيل العلمي الذي استفادوه في مختلف تخصصاتهم.
وحيث يعمل طلاب هندسة الطاقة المتجددة على مشاريع نوعية تخدم حل مشكلات الطاقة بما يخدم البيئة والمحافظة عليها، يقوم طلاب مسار علم الطيران على دراسة هيكل الطائرة وأجزائه، ويعمل كل طالب على تصنيع نموذج لطائرة ليكون ضمن مجموعة المشاريع الختامية للبرنامج.
من جهته أوضح رئيس برنامج موهبة الإثرائي الصيفي الدكتور إقبال محمد اسماعيل أن الطلاب تألقوا بإبداعاتهم ومشاريعهم ، فكل فريق قدّم عروضاً علمية تشمل بوربوينت وتجارب ومشاهد تمثيلية ومونتاج أفلام بقالب إبداعي، مضيفاً أنه جرى تكريم نجوم الأسبوع من كل تخصصات البرنامج والذين تم اختيارهم بدقة وفقا للتميز العلمي والسلوك المثالي، وبرنامج موهبة يشهد قفزات نوعية عاماً بعد آخر ، مشيراً أن الهدف من البرنامج تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم.

روابط ذات صلة

بوينج وحرب التجارة تهددان 150 مليار دولار بقطاع صناعة الطائرات

بوينج وحرب التجارة تهددان 150 مليار دولار بقطاع صناعة الطائرات

ولي العهد يدشن ويضع حجر أساس 7 مشاريع إستراتيجية بينها أول مفاعل أبحاث نووي ومصنع لهياكل الطائرات

ولي العهد يدشن ويضع حجر أساس 7 مشاريع إستراتيجية بينها أول مفاعل أبحاث نووي ومصنع لهياكل الطائرات

وظائف شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

وظائف شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

تخريج دورة نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها بالرياض

تخريج دورة نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>