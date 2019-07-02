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الحجاج المستفيدون من مبادرة طريق مكة يتأهبون للانطلاق من مطارات ٥ دول إلى المملكة

الحجاج المستفيدون من مبادرة طريق مكة يتأهبون للانطلاق من مطارات ٥ دول إلى المملكة
weam.co/598703

تتأهب طلائع الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة للانطلاق من مطارات 5 دول إلى المملكة لأداء مناسك حج 1440 هـ.

وتعد مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي أطلقته قيادة المملكة كأحد برامج رؤية 2030، للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وأطلقت وزارة الداخلية المبادرة بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنفيذها لتيسير رحلة الحجاج إلى المملكة من خلال إنهاء إجراءات دخولهم من منافذ المغادرة في بلدانيهم.

ويستفيد منها في موسم حجة 1440 هـ أكثر من 225 جاجا وحاجة من الدول التي انضمنت للمبادرة وهي ، ماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان ، وبنجلاديش ، تونس.

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