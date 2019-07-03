التعليقات: 0

تدني الرؤية الأفقية

طقس اليوم: غبار وأتربة على الشرقية والرياض ونجران

طقس اليوم: غبار وأتربة على الشرقية والرياض ونجران
weam.co/598732
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ومنطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية و كذلك على منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير يمتد إلى مرتفعات الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

إعلان نتائج الفرز الأول لقبول الطلاب في الجامعات الحكومية بالرياض

إعلان نتائج الفرز الأول لقبول الطلاب في الجامعات الحكومية بالرياض

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بمرتفعات جازان وعسير

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بمرتفعات جازان وعسير

طقس اليوم: تدني الرؤية الأفقية في الرياض ونجران

طقس اليوم: تدني الرؤية الأفقية في الرياض ونجران

طقس اليوم: هطول امطار رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية

طقس اليوم: هطول امطار رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>