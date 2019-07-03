البرازيل تهزم الأرجنتين وتبلغ نهائي كوبا أمريكا

برازيليا - الوئام:

تأهلت البرازيل إلى نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بفوزها 2-صفر على المنافس التقليدي الأرجنتين الليلة الماضية في

مباراة مثيرة، وفي بعض الأحيان عدائية، وتحددت نتيجتها بفضل هدف في كل شوط من جابرييل جيسوس وروبرتو فيرمينو.

وحاول كل فريق فرض سيطرته من الناحية البدنية مبكرا لكن جيسوس هو الذي منح البرازيل التقدم في الدقيقة 19 عندما أرسل فيرمينو كرة عرضية منخفضة للمهاجم غير المراقب ليضع الكرة في الشباك بباطن قدمه من مدى قريب.

وتعاون الاثنان مجددا في هجمة مرتدة بعد 71 دقيقة ليجعلا النتيجة 2-صفر بعد جهد رائع من جيسوس ترك فيرمينو أمام مهمة سهلة في وضع الكرة في الشباك.

وتلتقي البرازيل، التي خسرت مرتين فقط في 42 مباراة تحت قيادة المدرب تيتي، مع بيرو أو تشيلي في المباراة النهائية باستاد

ماراكانا في ريو دي جانيرو يوم الأحد القادم وقال القائد داني ألفيس إن الهدف أصبح في متناول المنتخب البرازيلي.

وأضاف “هناك خطوة واحدة أخرى قبل تحقيق هدفنا. “المستوى هنا مرتفع للغاية ولا توجد فرق سهلة. علينا العمل

والقتال من أجل ما نريده وعملنا من أجل ذلك”.

ولم تفز الأرجنتين على البرازيل في مباراة رسمية منذ 2005 ونادرا ما بدا أن هذه المسيرة ستنتهي أمام 52 ألف مشجع باستاد

مينيراو في بيلو هوريزونتي.

وسدد سيرجيو أجويرو في العارضة بضربة رأس في الشوط الأول لصالح الأرجنتين وارتدت تسديدة ليونيل ميسي من القائم بعد 11 دقيقة من الشوط الثاني لكن الفريق الزائر لم يحالفه الحظ أمام المرمى ولم يتفوق في أي فترة من المباراة.

وفي حين تسببت تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد في توقف اللعب لفترات طويلة خلال مباريات البطولة، فإن حكم مباراة الثلاثاء فضل استمرار اللعب رغم أن المنتخب الأرجنتيني شعر بالغضب من عدم استخدام التكنولوجيا عندما تسبب أرتور لاعب البرازيل في إسقاط نيكولاس أوتامندي داخل منطقة الجزاء.

وكان ميسي، الذي لم يفز بعد بأي لقب كبير مع الأرجنتين، أكثر تأثيرا من مبارياته الأولى في البطولة لكنه لا يزال مجرد ظل للاعب الذي فاز بكل شيء مع ناديه.

وقال ميسي الذي اشتكى مثل مدربه ليونيل سكالوني من التحكيم “أتيحت لنا فرص، ارتدت الكرة من إطار المرمى ومرت في منطقة الأمتار الستة وكانت هناك ركلات جزاء لم تحتسب”.

وتخرج الأرجنتين بعدما سجلت خمسة أهداف فقط في خمس مباريات ولا تزال تبحث عن أول لقب كبير منذ فوزها بكأس كوبا أمريكا في 1993.

وقال كاسيميرو لاعب وسط البرازيل “كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة بسبب اللاعبين الذين تمتلكهم الأرجنتين”.

وأضاف “الأمر يتعلق بالتفاصيل. كنا نعرف أنها ستكون مباراة عدوانية وستكون هناك إضاعة للوقت. لكن يجب أن نوجه التهنئة

لمهاجمينا الذين أدوا مهمة رائعة. عندما حصلوا على فرص، نجحوا في التسجيل”.