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للكوادر الوطنية المتخصصة

تفاصيل الوظائف للجنسين في هيئة المساحة الجيولوجية

تفاصيل الوظائف للجنسين في هيئة المساحة الجيولوجية
weam.co/598745
الرياض- الوئام:

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن حاجتها لشغل التالية والمشمولة بنظام العمل بمقرها الرئيس في مدينة جدة بكوادر وطنية متخصصة من الرجال أوالنساء.

وقالت ان الوظائف المتاحة هي:

إدارية – جيولوجي
إدارية – أخصائي إداري

إدارية – مهندس مدني

إدارية – مصمم جرافيك

إدارية – مترجم

إدارية – فني تشغيل وصيانة أجهزة

فني – مبرمج

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وأن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصص بالإضافة للخبرة المطلوبة.

وأن يكون مُتقناً للغة الانجليزية تحدثاً وكتابة وأن يكون لائقاً طبياً وأن يتم اجتياز المقابلات الشخصية والامتحانات المقررة لشغل هذه الوظيفة وعلى المتقدمين للوظائف أعلاه التقيد بمايلي:

تقديم طلبات التوظيف من خلال موقع الهيئة الرسمي على شبكة الانترنت : http://www.sgs.org.sa

مع ضرورة تعبئة نموذج طلب التوظيف المُعد بالموقع ويجب تقديم الأصول للمطابقة عند التعيين.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:
https://sgs.org.sa/Arabic/AboutSGS/Employment/Pages/AvailableJobs.aspx

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