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لحملة البكالوريوس والماجستير

وظائف إدارية شاغرة في الهيئة الملكية للجبيل

وظائف إدارية شاغرة في الهيئة الملكية للجبيل
weam.co/598746
الجبيل- الوئام:

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير . وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة هي:

أخصائي تطوير الأعمال (التجارية):
شروط الوظيفة: حاصل على درجة البكالوريوس في مجال (الاقتصاد، التسويق، ادارة الاعمال) او ما يعادلها.

يفضل الحصول على درجة الماجستير في نفس التخصص.

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تطوير وتسويق المشاريع التجارية بمختلف انشطتها والتي تتطلبها مدن الهيئة الملكية.
– الخبرة في إجراء الدراسات وتحليلها وإعداد التقارير الخاصة بتطوير اعمال المشاريع ذات العلاقة بالمشاريع التجارية بمختلف انشطتها.

أخصائي تقييم مخاطر:
شروط الوظيفة: حاصل على درجة البكالوريوس في مجال (ادارة المخاطر، ادارة الطوارئ، ادارة الازمات والكوارث).

خبرة ما بين 3 – 7 سنوات في مجال تقييم المخاطر ويفضل الحاصلين على الماجستير في مجال ادارة المخاطر.

ويفضل الحصول على شهادات عليا معتمدة (RMP,OSHA,BCCE).

أخصائي خطط الأزمات:
شروط الوظيفة: حاصل على درجة البكالوريوس في مجال (هندسة السلامة، هندسة الوقاية من الحرائق، ادارة الازمات والكوارث، منع الخسائر) وخبرة ما بين 3 – 7 سنوات في مجال خطط الازمات.

ويفضل الحاصلين على الماجستير في مجال الازمات والكوارث ويفضل الحصول على شهادات عليا معتمدة  (CMCE,CMCS,OSHA,RMP)

أخصائي تطوير الأعمال (الصناعية):
شروط الوظيفة: حاصل على درجة البكالوريوس في مجال (الاقتصاد، الهندسة الكيميائية، ادارة الاعمال) اوما يعادلها.

ويفضل الحصول على درجة الماجستير في نفس التخصص.

وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تطوير وتسويق المشاريع الصناعية الكيميائية/ التعدينية.

والخبرة في إجراء الدراسات وتحليلها وإعداد التقارير الخاصة بتطوير اعمال المشاريع ذات العلاقة بالصناعات الكيميائية/ التعدينية.

طريقة التقديم من خلال الرابط التالي :
https://careers.rcjy.gov.sa/ar/job-search-results/

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