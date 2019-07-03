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جرى ايقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

الإطاحة بعصابة سرقة أموال وبضائع المحلات التجارية في الرياض

الإطاحة بعصابة سرقة أموال وبضائع المحلات التجارية في الرياض
weam.co/598779
الرياض- الوئام:

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع من العمر وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطهم بكسر اقفال محلات تجارية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وبضائع ومقتنيات.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم اقرّوا بارتكاب 5 جرائم سرقة وتم بحوزتهم ضبط عدد 3 أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم لكسر الأقفال وجرى ايقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وفي التفاصيل فقد صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال  أسفرت -بفضل الله تعالى- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع من العمر وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطهم بكسر اقفال محلات تجارية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وبضائع ومقتنيات , وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم اقرّوا بارتكاب (5) جرائم سرقة.

وتم بحوزتهم ضبط عدد (3) أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم لكسر الأقفال وجرى ايقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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