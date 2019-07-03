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قتله شرطي

إصابة 111 من شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال احتجاجات على مقتل شاب إثيوبي

إصابة 111 من شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال احتجاجات على مقتل شاب إثيوبي
weam.co/598791
القدس المحتلة - الوئام:

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إصابة ما لا يقل عن 111 من عناصرها خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها المدن المحتلة، احتجاجا على مقتل شاب “إسرائيلي” من أصول إثيوبية.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، على موقعها الإلكتروني، عن الشرطة أنه تم أيضا توقيف 136 شخصا.

وكانت أنحاء متفرقة من “إسرائيل” شهدت أمس احتجاجات على مقتل الشاب الأعزل بنيران شرطي يوم الأحد الماضي.

وتسببت الاحتجاجات التي اندلعت عقب دفن الشاب أمس في حدوث اختناقات مرورية واسعة. وقام المحتجون بإضرام النار في إطارات السيارات وإغلاق
الطرق ورشق الشرطة بالحجارة.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن الشرطي الذي تسبب في مقتل الشاب قيد الإقامة الجبرية ويجري التحقيق معه.

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