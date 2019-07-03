بلدية فرعية في جدة ترفض تطبيق توجيهات المحافظ والأمين بحق مخالف

جدة- الوئام:

تُحقق هيئة مكافحة “الفساد” مع عدد من المسؤولين بينهم شخصية قيادية في إحدى البلديات الفرعية في جدة رفضت تطبيق توجيهات صادرة من محافظ جدة بإزالة تجاوزات بناء قام بها رجل أعمال في محافظة جدة بعمارته الكائنه بحي الورود.

وأشارت مصادر خاصة إلى أن أمانة جدة ممثلة في بلدية حي الشرفية لازالت ترفض تطبيق توجيهات محافظ جدة والأمين بشأن توجيهات صادرة من الأمير مشعل بن ماجد بتطبيق الأنظمة والقوانين وإزالة تجاوزات “رجل أعمال” قام ببناء شقق سكنية وتأجيرها في دور الخدمات الأرضي بمنزله الكائن في حي الورود في جدة.

وفي التفاصيل التي وردت لـ”الوئام“، أن مواطنًا لاحظ مخالفة بناء واضحة وصريحة لنظام البلديات والذي ينص على وجوب فتح الدور الأرضي وتخصيصه كمواقف للسيارات ومخارج للطوارئ.

وتقدم بشكوى رسمية لبلدية الشرفية ومحافط جدة وأمانة جدة منذ 3 سنوات، وصدرت توجيهات رسمية من المحافظ ومن الأمين لرئيسة بلدية الشرفية هبة البلوي، والتي رفضت تمامًا تتفيذ التوجيهات ورفض العمل بها لأسباب “غير معلومة”.

وتساءل سكان الحي هل أنظمة البلدية تُتطبق فقط على المواطنين “المغلوبين” على أمرهم بينما “تتعاجز” رئيسة البلدية عن تطبيق النطام بحق رجل الأعمال المتجاوز للأنظمة والذي يشغل منصبًا في جهة حيوية.