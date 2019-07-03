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الأمن التونسي يضبط متفجرات في جامع بحي الانطلاقة إثر مقتل عنصر إرهابي

الأمن التونسي يضبط متفجرات في جامع بحي الانطلاقة إثر مقتل عنصر إرهابي
weam.co/598825
وكالات- الوئام

ضبطت قوات الأمن التونسية، اليوم الأربعاء، متفجرات في جامع الغفران بمنطقة حي الانطلاقة التي شهدت مقتل عنصر
إرهابي ليل أمس الثلاثاء.

ووصلت وحدات أمنية وسيارات الشرطة الفنية ظهر اليوم، إلى جامع الغفران في الحي الواقع شمال غرب العاصمة وطوقته بحواجز.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية، إنه تم ضبط متفجرات داخل المسجد دون تقديم المزيد من التفاصيل.

كما نقلت الشرطة، صناديق من داخل المسجد إلى السيارات الأمنية ولم تكشف عن محتواها.

وكان حي الانطلاقة شهد ليل أمس الثلاثاء، مقتل عنصر إرهابي كان يحمل حزاما ناسفا بعد أن فجر نفسه، إثر محاصرة الشرطة له دون أن يخلف ذلك ضحايا أو جرحى.

وتأتي العملية بعد أيام قليلة من تنفيذ تفجيرين بوسط العاصمة خلفا قتيلا وثمانية جرحى.

ويعتبر العنصر الإرهابي الذي قتل بحي الانطلاقة العقل المدبر لهذه التفجيرات، بحسب ما ذكر متحدث قضائي اليوم.

وكشف المتحدث باسم محكمة تونس والقطب (جهاز) القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي اليوم، عن إيقاف ثمانية عناصر على صلة بالتفجيرات والكشف عن مستودع يضم متفجرات شديدة الانفجار بوسط العاصمة.

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