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هواوي تلوح بتهديد جديد للموردين الأمريكيين

هواوي تلوح بتهديد جديد للموردين الأمريكيين
weam.co/598853
الوئام - متابعات

لوح (رن تشنغ في) مؤسس شركة هواوي ورئيسها التنفيذي، بتهديد جديد قد يطول الموردين الأمريكيين.

وصرح رئيس هواوي، الأربعاء، بأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح للشركات الأمريكية بالاستمرار في بيع بعض المنتجات إلى هواوي لن يحدث فرقًا كبيرًا، وتعهد بزيادة تقليل اعتماد الشركة على الموردين الأمريكيين.

وفي حين اعترف مؤسس هواوي بأن بعض المنتجات التي صنعتها الشركة تأثرت بالقيود الأمريكية، لكنه قال: “لا توجد مشكلة لا يمكن حلها”.

وقال رن: إن هواوي ليست خائفة من قيود التصدير الأمريكية، حيث إن فريق البحث والتطوير لديها يضم حوالي 80 ألف شخص قادرون على الحفاظ على ميزتها في شبكات 5G وغيرها من المجالات.

وفي مايو الماضي، فرضت وزارة التجارة الأمريكية ضوابط التصدير على هواوي و70 من الشركات التابعة لها، وحظرت الشركات الأمريكية فعلياً من بيع المعدات والمكونات إلى هواوي دون موافقة الحكومة.

وخلال مؤتمر صحفي عقد على هامش قمة مجموعة العشرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، أكد الرئيس الأمريكي أن الشركات الأمريكية يمكن أن تواصل بيع المنتجات إلى هواوي، ما دامت المنتجات المعنية لا تهدد الأمن القومي.

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