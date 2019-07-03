الجيش الليبي: قطر هي الكود السري بكل تلاعبات تركيا في ليبيا

الوئام - متابعات

قال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، إن الجيش الوطني مستمر في معركته ضد الإرهاب رغم الجهود المضنية والدعم التركي المتزايد للمليشيات.

وكشف المسماري، في مؤتمر صحفي، عن وجود مساعٍ من دول ومخابرات أجنبية لتوظيف الأحداث الأخيرة في ليبيا من أجل إصدار قرارات ضد القوات المسلحة وتشويه صورتها.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي أن قطر تعتبر هي الكود السري لكل تلاعبات تركيا ودعمها للإرهاب في ليبيا، وتابع قائلًا: “المعركة مع أردوغان ليست معركة ليبية بل قومية”.

وأشار المسماري إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي سعى بعد سقوطه في مصر والدول المجاورة للمحافظة على بقائه في طرابلس بدعم قطري وتركي، وأن هدف الجيش الليبي من العملية العسكرية هو تطهير وتأمين الأرض وليس الاحتلال.

ونبه المسماري إلى أن تورط تركيا أصبح جليا ومعروفا أمام الليبيين وأنه سيكون هناك تحركات دولية لإدانة التدخل التركي بعد أن يتم التحرك في إطار المحاكم الداخلية الليبية.