بالأسماء.. تعيين 283 خريجات الكلية المتوسطة و53 خريجة معاهد المعلمات

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

صدر قرار المشرف العام على وكالة الوزارة للموارد البشرية بتعيين 53 من خريجات معاهد المعلمات على المرتبة الرابعة، وكذلك صدر قرار تعيين 283 من خريجات دبلوم الكلية المتوسطة على المرتبة الخامسة الدرجة الأولى، على أن يصرف للمذكورات راتب بدل تعيين وفقاً للمادة من نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بعد التأكد من عدم وجود خدمة حكومية سابقة.

وجاء في القرار:

– يعتبرن تحت التجربة لمدة سنة وفقاً للمادة (1) من نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.

– يعاملن وفق المادة من لائحة تقويم الأداء الوظيفي الجديدة وعدم تمكينهن من المباشرة إلا بعد التأكد من الوثيقة الأصلية للمؤهل.

-استكمال مسوغات التعيين وهي (نموذج طلب التوظيف “۱۰۱/ب”، إقرار بعدم وجود أسبقية خدمة, صورة من الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة. صورة من المؤهل العلمي، تقرير طبي من مستشفى حكومي يفيد بأنها لائقة صحياً للعمل ).

-تسجيل ورفع مسوغات التعيين على موقع وزارة الخدمة المدنية (توثيق) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ مباشرتها مع التأكد من مطابقة البيانات والصور على الأساس وفي حال وجود ملاحظات إبلاغ الوزارة بذلك وإلزام المعينة بتوقيع إقرار خطي منها بأنها لا تشغل وظيفة حكومية وفي حال اتضح خلاف ذلك للوزارة الحق في إلغاء قرار تعيينها و إلغاء تعيين من لم تباشر منهن خلال المدة النظامية وتسجيله على نظام فارس وتوثيقه في سجلات وزارة الخدمة المدنية، على أن يتم الحاق الخريجات ببرنامج تدريبي في إدارة التعليم التي يتم تعيينهن بها.