صوت أمريكا: طهران سترضخ في النهاية

الوئام - متابعات

قالت إذاعة أمريكية ناطقة بالفارسية إن إيران سترضخ للجلوس على طاولة مفاوضات مع أمريكا في نهاية المطاف على غرار توقيع الاتفاق النووي قبل 4 سنوات، رغم تصعيد مواقفها العدائية مؤخرا.

وسلطت إذاعة صوت أمريكا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، الضوء على تصريحات أدلى بها وزير النفط الإيراني بيجين نامدار زنجنة يعتبر خلالها أن بلاده لن تدخل مفاوضات جديدة طالما بقيت العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

واعتبرت “صوت أمريكا”، في تقرير جديد، أن هذه أولى الإشارات الصادرة عن أحد المسؤولين الإيرانيين البارزين إزاء التفاوض المحتمل مع واشنطن بعد عام كامل من حملة الضغط القصوى التي تشنها أمريكا ضد نظام ولاية الفقيه.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018، قبل أن يفرض مجددا حزمتي عقوبات اقتصاديتين طالتا قطاعات إيرانية واسعة.