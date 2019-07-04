الهلال الأحمر: تأخير دخول الفرقة الإسعافية عند بوابة جامعة حائل والتحقيقات ستكشف ذلك

قال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة حائل، المهندس عبد الرحمن اليحيى، إن مركز عمليات هيئة تلقى البلاغ عن حالة وفاة طالبة حائل عند الساعة 10:45 صباحا، موضحًا: “وصلنا إلى موقع بوابة الجامعة المباشرة إلى الكلية خلال 7 دقائق عند الساعة 10:52 دقيقة صباحا”.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “الفرقة تعرّضت للتأخير عند بوابة الجامعة 17 دقيقة، وأترك اللجنة لتوضيح الأسباب”.

وتابع: “الفرقة كانت جاهزة بكل معداتها لمباشرة الحادث.. والموضوع حساس ولا بد من الشفافية، وعندنا معلومات دقيقة، وشكلت لجنة للتحقيق وأترك اللجنة لتوضيح كل المعلومات”.