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الهلال الأحمر: تأخير دخول الفرقة الإسعافية عند بوابة جامعة حائل والتحقيقات ستكشف ذلك

الهلال الأحمر: تأخير دخول الفرقة الإسعافية عند بوابة جامعة حائل والتحقيقات ستكشف ذلك
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قال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة حائل، المهندس عبد الرحمن اليحيى، إن مركز عمليات هيئة تلقى البلاغ عن حالة وفاة طالبة حائل عند الساعة 10:45 صباحا، موضحًا: “وصلنا إلى موقع بوابة الجامعة المباشرة إلى الكلية خلال 7 دقائق عند الساعة 10:52 دقيقة صباحا”.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “الفرقة تعرّضت للتأخير عند بوابة الجامعة 17 دقيقة، وأترك اللجنة لتوضيح الأسباب”.

وتابع: “الفرقة كانت جاهزة بكل معداتها لمباشرة الحادث.. والموضوع حساس ولا بد من الشفافية، وعندنا معلومات دقيقة، وشكلت لجنة للتحقيق وأترك اللجنة لتوضيح كل المعلومات”.

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