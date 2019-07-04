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القبض على شخصين حاولا سرقة أحد البنوك في الطائف

القبض على شخصين حاولا سرقة أحد البنوك في الطائف
weam.co/598891

ألقت الجهات الأمنية بالطائف القبض على شخصين، كسرا الباب الرئيسي لفرع أحد البنوك بمركز ظلم بقصد السرقة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف، باشرت بلاغا بتاريخ 26 / 10 / 1440 ،عن تعرض فرع أحد البنوك بمركز ظلم لمحاولة سرقة.

وبمعاينة الموقع ورفع الآثار والأدلة، أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية الجناة، وهما مواطنان اثنان بالعقد الرابع من العمر، والقبض عليهما، حيث أقرا بقيامهما بخلع الباب الجانبي للبنك ومحاولة كسر الباب الرئيسي للبنك بغرض السرقة، واستخدام مركبة قاما بسرقتها لهذا الغرض، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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