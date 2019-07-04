السفارة في الفلبين: التحقيقات جارية في قضية اختفاء المواطن عبدالله خالد الشريف

مانيلا- الوئام:

أكدت سفارةالمملكة العربية السعودية في الفلبين بأن جميع الجهات المعنية لا زالت تعمل وتبحث وتحقق في قضية اختفاء المواطن/ عبدالله خالد الشريف.

وقد التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري بمعالي الكابتن جيم سيديونجو مدير عام هيئة الطيران المدني وذلك في مكتب معاليه بحضور نائب المدير العام ورئيس الاستخبارات بالطيران المدني.

وجرى خلال اللقاء بحث اخر التطورات في قضية المواطن المفقود عبد الله خالد الشريف وتبادل المعلومات والاطلاع على التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في الفلبين من اجل العثور على المواطن الشريف.

وافاد الوزير بأن جميع الجهات لازالت تعمل وتبحث وتحقق في هذه القضية من جانبه قدم السفير الشكر لمعاليه ولكافة الجهات المختصة على مايبذلونه من جهد مقدر.