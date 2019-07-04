إحالة طلبات المتقدمين على الدفعة الرابعة من “سند الزواج”

الرياض - الوئام:

أعلن برنامج “سند محمد بن سلمان” للمبادرات الاجتماعية غير الربحية التي تهدف إلى تلمُّس احتياجات فئات المجتمع المختلفة، ووضع أطر وقواعد ثابتة لمبادرات الأمير محمد بن سلمان الخيرية، وجمعها في حقل واحد، إحالة طلبات المتقدمين على الدفعة الرابعة من مبادرة “سند الزواج”.

وأوضح البرنامج، أن طلبات المتقدمين للاستفادة من الدفعة الرابعة للمبادرة لا تزال قيد الإجراء.

وتعد مبادرة سند الزواج عطاءً غير مسترد، يُقدَّم فيه الدعم المادي والمعرفي لحديثي الزواج بشرط ألا يكون عقد الزواج قد مضى عليه أكثر من عام عند التقديم.

ويمكن لمن تتحقق فيهم الشروط التالية التقديم للمبادرة:

1- أن يكون الزوج والزوجة سعوديين.

2- أن يكون عمر الزوج بين 21 – 40 عاماً والزوجة بين 18 – 40 عاماً.

3- أن يكون الزواج الأول للرجل.

4- أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

5- ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من عام من تاريخ التقديم.

6- ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 4000 ريال.

7- ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

8- إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

9- الأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.