التعليقات: 0

ودعوة الحاصلين على المؤهلات لشغلها

66 وظيفة في عدد من التخصصات الإدارية والهندسية بجدة

66 وظيفة في عدد من التخصصات الإدارية والهندسية بجدة
weam.co/598953
جدة - الوئام:

أعلنت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، عن طرح 66 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة في عدد من التخصصات المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام “الإدارية والهندسية”, داعيةً الراغبين من المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة إلى التقديم عبر منظومة التوظيف “جدارة” على موقع وزارة الخدمة المدنية خلال الفترة من 4 إلى 8 من ذي القعدة الجاري.

وخصصت الأمانة 24 وظيفة للسيدات تحت مسميات كاتب، ومساعد إداري، وأمين مكتبة، ومصمم جرافيكس، ومحلل نظم, ومطور برامج , و 42 وظيفة أخرى للرجال تحت مسميات مساح، وباحث عمليات موارد بشرية، ومهندس كهربائي مساعد، ومهندس مدني مساعد، ومهندس ميكانيكي مساعد، ومهندس تخطيط مساعد، ومهندس تنسيق مواقع مساعد، ومهندس حاسب آلي مساعد، ومهندس زراعي مساعد، ومهندس مساحة مساعد.

وبينت أمانة جدة أن الفئات المستهدفة بالإعلان تشمل خريجي وخريجات الدرجة الجامعية والمعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف، موضحةً أنه سيجري دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً, وأن عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات ستتم خلال إجراء المقابلات الشخصية.

روابط ذات صلة

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في أمانة جدة

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في أمانة جدة

غدا.. التعليم تعلن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية والإدارات الموجهين إليها

غدا.. التعليم تعلن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية والإدارات الموجهين إليها

أمانة جدة: بدء تنفيذ مشروع تطوير طريق النزهة

أمانة جدة: بدء تنفيذ مشروع تطوير طريق النزهة

التعليم : تتيح للمرشحين للوظائف التعليمية حجز موعد للمطابقة في فروع وزارة الخدمة

التعليم : تتيح للمرشحين للوظائف التعليمية حجز موعد للمطابقة في فروع وزارة الخدمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>