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بأمر ملكي كريم

العطاوي إلى رتبة رائد في الحرس الملكي

العطاوي إلى رتبة رائد في الحرس الملكي
weam.co/598967
الوئام

صدر أمر ملكي بترقية النقيب يزيد نايف بن صقر العطاوي ، من منسوبي قوة الحرس الخاص بالحرس الملكي، إلى رتبة رائد.

وعبّر الرائد يزيد نايف العطاوي، خلال حفل، عن اعتزازه بالترقية، معتبراً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من العمل لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.

وجاء الحفل وذلك بحضور عدد كبير من ضباط الحرس الملكي وقلد سعادة اللواء عبدالعزيز بداح الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين وقائد قوة الحرس الخاص، بحضور ركن استخبارات قوة الحرس الخاص العميد / سطام بن طواله.

وثمن الرائد يزيد نايف العطاوي لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين صدور الأمر الكريم بترقيته لهذه الرتب، آملين بأن تكون هذه الترقية حافزاً له لبذل المزيد من العطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء.

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