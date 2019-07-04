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وإعادة إحياء المحادثات

الصين تطالب بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية لإبرام اتفاق تجاري

الصين تطالب بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية لإبرام اتفاق تجاري
weam.co/598972
بكين - الوئام:

دعت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إلى إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الصين من أجل إنهاء الحرب التجارية بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الوزارة غاو فينغ إن فرقا من أكبر اقتصادين في العالم “واصلت الاتصالات” بعد أيام على إعلان الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ هدنة في الخلاف التجاري بين البلدين.

وقال غاو في مؤتمر صحفي أسبوعي إن: “زيادة الولايات المتحدة من طرف واحد الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة هي نقطة انطلاق التوترات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة”.

وأضاف: “إذا تمكن الطرفان من التوصل لاتفاق، يتعين إلغاء الرسوم المفروضة بالكامل. إن موقف الصين تجاه ذلك واضح وثابت”.

وتبادلت الدولتان فرض رسوم جمركية على ما تصل قيمته إلى 360 مليار دولار من التجارة بينهما، وانهارت المفاوضات في مايو بعد اتهام الولايات المتحدة الصين بالتنصل من التزاماتها.

واتفق ترامب وشي في قمة مجموعة العشرين في اليابان السبت على إعادة إحياء المحادثات.

وقال الرئيس الأميركي إنه لن يفرض رسوما جديدة على السلع الصينية لافتا إلى أنه سيتخذ موقفا أكثر ليونة من هواوي التي أدرجها على القائمة السوداء.

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