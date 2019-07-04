طبيب سعودي يكشف تفاصيل صيحة “الكيتو دايت” الجديدة

الرياض - الوئام

قال الدكتور عبدالله الذيابي إن الأنظمة الغذائية تتعدد وتختلف حسب الهدف المرجو منها، فهناك نظام غذائي يفرضه الأطباء على مرضاهم لهدف تحسين حالتهم الصحية أو لتفادي أعراض جانبية قد تسيء لهم.

وأشار الذيابي إلى أن هناك نظام غذائي يقترحه الأطباء لتخفيف أو زيادة الوزن لدعم الحالة الصحية، إلا ان وضع الأنظمة الغذائية لا يقتصر على الأطباء فقط، فمن الممكن أن يضع أخصائي التغذية نظام غذائي والهدف منه تحسين الشكل الخارجي للمريض كنحت الجسم او تشكيل العضلات في مواقع معينه من الجسم او التخلص من زيادة معينه او العكس.

واستطرد: يأتي النظام الغذائي أو رجيم الكيتو دايت كأحد الأنظمة المبتكرة والتي استرعت اهتمام الكثيرين ويمكن تشبيهها كموضة أو صيحة في عالم الفاشن،ويعتمدالكيتو دايت على تناوُل مزيج غذائي تكون الدهون فيه بكميةكبيرة والسكريات والنشويات (الكربوهيدرات) بكمية منخفضة، ويتم توزيع السعرات الحرارية اليومية في الكيتو دايت بنسبة 85% من الدهون، 10% من البروتين،والكربوهيدرات تشكل قرابة 5% فقط.

ويعمل الكيتو دايت لهدف إنقاص الوزن بمنع الجسم من الاعتماد على السكر كمصدر رئيسي للطاقة واستبداله بالكيتونات، وكنتيجةلقلة تناول الكربوهيدرات فإنَّ الجسم يفرز الدهون من الخلايا الدهنية (الشحوم)،ليحولها الكبد إلى جزيئات الوقود “الكيتونات”،وتستغرق عملية استنفاد السكر من الجسم وحرق الدهون عدة أيام، في حين يحدث حرق سريع للدهونعلى المدى القصيرمما يؤدي إلى فقدان الوزن. يقول الدكتور الذيابي.

ويوضح الذيابي: يسمح في الكيتو دايت بالأطعمة المشبَّعة بالدهون مثل: الشحوم الحيوانية، والسمن الحيواني، وزيت الزيتون، وزيت النخيل، وزيت جوز الهند، ومنتجات الألبان كاملة الدسم كالأجبانوالزبدة، والفواكه والخضروات قليلة النشويات،وكذلك البروتينات من مصادرهالمتعددة كاللحوم والأسماك.

وأشار الدكتور الذيابي إلى أنه من أبرز الأطعمة والمشروبات الممنوعة في الكيتو دايت هي: الأرز، والخبز والمعجنات، والسكريات، وأصناف من الفواكه والخضروات، والعسل، والتمر، وغيرها من الأطعمة المحتوية على السكر.

وتبرز فوائد حمية الكيتو دايتفي علاج حالات معينة من الصرع خاصةمع عدم الاستجابة للأدوية، ويبدأ مفعول الرجيم العلاجي خلال 1-3 أشهر، كما يوصى بالاستمرار على هذه الحمية على الأقل 3 أشهر وكحد أقصى24 شهر تقريبا.

كما يؤكد على أهمية اتباع رجيم الكيتو دايت تحت إشراف طبيب أعصاب وأخصائي تغذية، ويوجب استخدام مكملات غذائية محتوية على فيتامينات وكالسيوم. إلا أنه يحذر من مضاعفاته، والتي يأتي من أبرزها ضَعف النمو، وهشاشة العظام، وحصوات الكلى.

ويضيف: للكيتو دايت مفعول سريع في بدايته لإنقاص الوزن وتخفيف السمنة لدى البالغين، بسبب فقدان الماء والدهون، إلا ان الكيتو دايت يفقد فعاليته بعد عدة أشهر،وتتعدد أعراضه الجانبية لدى البالغينومن أبرزها: الإمساك أو الإسهال، والصداع، والشد العضلي، والشعور بالضعف وقلة الطاقة، والرائحة الكريهة للفم.

كما يحذر الدكتور الذيابي من مخاطر صحية قد تحدث للبعض ممن يتبعون “الكيتو دايت”، ومنها: نقص الفيتامينات والمعادن، وزيادة مستوى الكولسترول الضار والدهون الثلاثية، وتراكم الدهون في الكبد، وهبوط سكر الدم، ولهذا تكمن أهمية اتباع الكيتو دايت تحت إشراف طبيب وأخصائي تغذية.

ويوصى “الذيابي” بتجنب المرضى المصابين بالأمراض المزمنة لهذه الحمية كحالات: مرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكولسترول، وأمراض الكبد والكلى، وأمراض المرارة، وحصوات الكلى، مع مراعاة القيام بعمل فحوصات دورية شاملة لما لها من أهمية تعود على الصحة بشكل إيجابي.