سفارة المملكة في القاهرة تكشف آخر تطورات قضية المواطن مبارك الغامدي

الوئام-متابعات

كشفت سفارة المملكة في مصر عن آخر تطورات قضية المواطن مبارك الغامدي ، الصادر بحقه عدة أحكام قضائية

وقالت السفارة في بيان،اليوم،بالإشارة إلى ما يتداول بشأن قضية المواطن السعودي مبارك بن علي بن أحمد الغامدي الصادر بحقه عدة أحكام قضائية، تود السفارة ان توضح انه بحسب توجيهات القيادة الكريمة للمملكة العربية السعودية تولي سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة اهتماما كبيراً بجميع القضايا التي يتعرض لها المواطنون السعوديون، وتقدم كافة أشكال الدعم القانوني والإنساني للمواطنين المقيمين منهم والزائرين والمستثمرين بجمهورية مصر العربية الشقيقة دون استثناء، و تحظى هذه القضايا بمتابعة شخصية من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية الذي يخصص يوم الثلاثاء من كل اسبوع موعدا لمقابلة المواطنين والتعرف على مشكلاتهم ومساعدتهم، بما في ذلك قضية المواطن مبارك بن علي بن احمد الغامدي.

حيث تم الالتقاء بالمواطن مبارك بن علي بن احمد الغامدي وابنائه الكرام اكثر من مرة خلال هذا العام، وتم تقديم الدعم القانوني المطلوب له، كما تم التعامل مع الجوانب الانسانية لحالة المواطن، وبفضل الله سبحانه وتعالى تم الانتهاء من حل عدد 9 قضايا من بين 13 قضية ( تزوير – غش تجاري ) اتهم فيها السيد/ مبارك، ولا يزال العمل جارٍ لتقديم الدعم القانوني له للأربعة قضايا الأخرى التي تنظرها المحاكم المصرية ولم يتم الانتهاء منها حتى الان.

وحيث انه صدرت على المواطن مبارك بن علي بن احمد الغامدي احكام بالسجن، فبفضل الله سبحانه وتعالى اسفرت جهود السفارة القانونية لدى الجهات المصرية المختصة بالافراج الصحي المشروط بعدم السفر عن المواطن في يناير من العام 2019م حتى يتم الانتهاء من بقية القضايا المتهم فيها والمنظورة امام المحاكم والجهود لا تزال قائمة بعون الله تعالى.

علما بأن السيد/ مبارك بن علي بن احمد الغامدي من المواطنين المستثمرين بجمهورية مصر العربية منذ العام 2007م.