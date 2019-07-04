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إيران تمنع المغنية البريطانية جوس ستون من دخول برها الرئيسي

إيران تمنع المغنية البريطانية جوس ستون من دخول برها الرئيسي
weam.co/599014

احتجزت السلطات الإيرانية المغنية البريطانية، جوس ستون، اليوم، ومنعتها من السفر من جزيرة كوش في الخليج إلى البر الرئيسي الإيراني.

ووصلت المغنية وصلت يوم  الأحد الماضي عبر سلطنة عمان إلى جزيرة كيش الواقعة قبالة البر  الرئيسيّ الإيرانيّ في الخليج.

وكانت ستون ترغب في دخول البر الرئيسي الإيراني ولكن تم منعها لأنه لم يكن  لديها المستندات اللازمة للدخول، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء  الإيرانية الرسمية “إيرنا” اليوم الخميس.

وقالت سلطات الجزيرة إن العازفة الموسيقية والمغنية ستون لم تحتجز حتى الآن، وهو ما يتناقض مع ما ذكرت المغنية في صفحتها على موقع إنستجرام  من أنه تم احتجازها بعد دخولها الجزيرة، ولكنها غادرتها بعد ليلة واحدة  قضتها في مطار الجزيرة وتوجهت في الرحلة الجوية التالية إلى الإمارات  العربية المتحدة.

ولا يحتاج السياح الأجانب الراغبون في التوجه إلى كيش – وهي منطقة تجارة حرة على الخليج – إلى تأشيرة دخول لأن الجزيرة ليس بها إمكانيات للوصول  إلى اليابسة الإيرانية.

 

 

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