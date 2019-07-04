جامعة الطائف تعلن أرقام وأسماء المرشحين للوظائف الإدارية والفنية

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

أعلنت جامعة الطائف أرقام طلبات وأسماء المرشحين نهائياً للوظائف الإدارية والفنية المعلن عنها بتاريخ 8/6/1440هـ، والتي أجريت الاختبارات التحريرية لها يوم الأربعاء الموافق 10/9/1440هـ.

ودعت الجامعة المرشحين والمرشحات الواردة أرقام طلباتهم وأسماؤهم لمراجعة إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين – قسم التوظيف – (بمقر الجامعة بالحوية) مصطحبين معهم أصول المستندات اللازمة المطلوبة لكل وظيفة وأصل الهوية الوطنية وصور شخصية (للرجال) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11/11/1440هـ لاستكمال إجراءات تعيينهم وذلك لمدة (10) أيام، ومن لا يراجع خلال هذه الفترة فسيسقط حقه في الترشيح، ويرشح من يليه في قائمة الانتظار.