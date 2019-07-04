التعليقات: 0

“العمل” تودع ملياري ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لذي القعدة

“العمل” تودع ملياري ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لذي القعدة
weam.co/599024

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم, مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ذي القعدة في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك:  أن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 2,032,459,811 ريالا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,397,560,189ريالا، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192,545,640ريالا، بينما تم صرف 102,108,982 ريالا لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 340,245,000 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية اليوم بشكل مباشر.

روابط ذات صلة

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تغير موعد نظام الصرف الشهري للإعانات المالية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تغير موعد نظام الصرف الشهري للإعانات المالية

ضبط وافدين يعملون في قطاع الاتصالات خلال حملة تفتيشية بالرياض

ضبط وافدين يعملون في قطاع الاتصالات خلال حملة تفتيشية بالرياض

“العمل” تطلق خدمة التسوية الودية الإلكترونية للدعاوى العمالية في الرياض

“العمل” تطلق خدمة التسوية الودية الإلكترونية للدعاوى العمالية في الرياض

شاهد: «الموظفات السعوديات» في رمضان بين واجبات المنزل ومهام العمل

شاهد: «الموظفات السعوديات» في رمضان بين واجبات المنزل ومهام العمل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>