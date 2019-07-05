التعليقات: 0

مسؤول سياحي في تركيا: تراجع أعداد السعوديين مقابل تزايد الإيرانيين

مسؤول سياحي في تركيا: تراجع أعداد السعوديين مقابل تزايد الإيرانيين
weam.co/599028

تراجع عدد السياح السعوديين بشكل كبير في منطقة أوزنجول من أحد أهم المراكز السياحية في تركيا، وفقا لصحيفة “هابرلار” التركية.
وأوضحت الصحيفة في تقرير، اليوم، أن التراجع بنسبة 60% بسبب التوترات بين تركيا والمملكة العربية السعودية، مضيفة: “الوضع سيكون أسوأ خلال هذا الموسم الصيفي”.
وقال مراد أيكوت، نائب رئيس جمعية السياح في منطقة أوزنجول: “تراجع عدد ضيوفنا من المملكة العربية السعودية، وقد لاحظنا ذلك في السنة الماضية، ولكن في هذه السنة لاحظناه بشكل أكبر، إلا أن السياح من دول أخرى كالعراق وإيران وأذربيجان قد يسدون هذا العجز، وفي العام الماضي حتى قبل التوترات السياسية كان هناك انخفاض بنسبة 40 بالمئة، ووصل هذه السنة إلى 60 بالمئة، وذلك بسبب التوترات”.

روابط ذات صلة

إيران تمنع المغنية البريطانية جوس ستون من دخول برها الرئيسي

إيران تمنع المغنية البريطانية جوس ستون من دخول برها الرئيسي

إسبانيا: واشنطن طلبت اعتراض ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق

إسبانيا: واشنطن طلبت اعتراض ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق

ترامب يحذر إيران من نتيجة تهديداتها بشأن زيادة تخصيب اليورانيوم

ترامب يحذر إيران من نتيجة تهديداتها بشأن زيادة تخصيب اليورانيوم

صوت أمريكا: طهران سترضخ في النهاية

صوت أمريكا: طهران سترضخ في النهاية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>