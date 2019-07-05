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“التحالف”: إسقاط طائرات “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان

“التحالف”: إسقاط طائرات “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان
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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.
وأوضح العقيد المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، مؤكداً استمرار تنفيذ الاجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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