تقرير يكشف أنشطة مخابرات النظام الإيراني في إيطاليا

روما- الوئام:

كشف تقرير لمجلة ايطالية عن أنشطة مخابرات النظام الايرانية الارهابية في ايطاليا. وكتبت المجلة الإيطالية OFCS.Report في مقال عن أنشطة مخابرات الملالي في إيطاليا: «في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين نظام الملالي والدول الغربية، فلا ينبغي استسهال أنشطة وزارة مخابرات النظام».

في إشارة إلى وجود عناصر النظام تحت غطاء مراسلين وتجار وتجنيد المواطنين الإيطاليين، كتبت: «هدف عناصر النظام هو رصد المعارضين للنظام وقرصنة المعلومات المتعلقة بتكنولوجيا الأسلحة. ينصب تركيز النظام على العاصمة الإيطالية، لكن تم تحديد مسؤولي عناصر النظام الإيراني أيضًا في مدن تورينو وميلانو وجنوة وفلورنسا ونابولي.

وأكدت المجلة الإيطالية أن نشاط عناصر المخابرات للنظام الإيراني في إيطاليا بدأ في حوالي الثمانينيات (بعد الثورة 1979)، لكن أهميتها ظهرت في عام 1993، عندما اغتال عناصر النظام الإيراني محمد حسين نقدي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في إيطاليا.