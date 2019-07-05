شاهد التفاصيل: 405 وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن طرح 405 وظائف شاغرة للجنسين للاسبوع المقبل بالتعاون مع الشركات السعودية في القطاع الخاص.
وبحسب التفاصيل فإن الجهات التي أعلنت عن الوظائف هي:
جمعية مودة للحد من الطلاق/ نساء
شركة الوسيلة للدعاية والإعلان/ نساء
معهد عبدالمحسن الحكير للتدريب/ رجال
جمعية مودة للحد من الطلاق/ رجال
شركة اباريل/ نساء
كرز لنن/ نساء
شركة الحاسب العربي/ رجال
شركة نسما وشركاهم/ رجال
أما المؤهلات المطلوبة فهي البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة والشهادة المتوسطة (الكفاءة) والشهادة الإبتدائية.
وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php