شاهد التفاصيل: 405 وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض

الرياض- الوئام:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن طرح 405 وظائف شاغرة للجنسين للاسبوع المقبل بالتعاون مع الشركات السعودية في القطاع الخاص.

وبحسب التفاصيل فإن الجهات التي أعلنت عن الوظائف هي:

جمعية مودة للحد من الطلاق/ نساء

شركة الوسيلة للدعاية والإعلان/ نساء

معهد عبدالمحسن الحكير للتدريب/ رجال

جمعية مودة للحد من الطلاق/ رجال

شركة اباريل/ نساء

كرز لنن/ نساء

شركة الحاسب العربي/ رجال

شركة نسما وشركاهم/ رجال

أما المؤهلات المطلوبة فهي البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة والشهادة المتوسطة (الكفاءة) والشهادة الإبتدائية.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php