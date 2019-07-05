422 وظيفة شاغرة بمدينة الملك خالد العسكرية

الرياض- الوئام:

أعلنت إدارة مدينة الملك خالد العسكرية للتشغيل والصيانة بحفر الباطن عن حاجتها لشغل 422 وظيفة شاغرة (إدارية، فنية، هندسية، حرفية) على بند التشغيل والصيانة لحملة كافة المؤهلات.

ومن ضمن الشروط العامة: أن يكون سعودي الجنسية وأن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ويجب أن لا يكون متقاعداً من جهة حكومية وفي حال تبين خلاف ذلك سيتم استبعاده.

يعين من يتم قبوله على بند التشغيل والصيانة ويمنح راتب المرتبة والدرجة المستحقة حسب سلم رواتب الخدمة المدنية مضافاً إليها 25% من الراتب الأساسي.

الخبرة بطبيعة العمل مطلب أساسي للقبول بعد اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية شريطة أن تكون مشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية إذا كانت من قطاع خاص وأن كانت من قطاع حكومي يتم إحضار شهادة خبرة مصدقة من الجهة التي يعمل بها.

يفضل إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وسوف يتم استبعاد من يتضح لاحقاً عدم صحة بياناته المرسلة للإدارة.

طريقة التقديم : ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية والإنجليزية والمؤهلات العلمية والدورات والخبرات بصيغة (PDF) مع إيضاح مسمى الوظيفة المتقدم عليها إلى البريد الإلكتروني: hr.kkmc1@gmail.com

وذلك اعتباراً من الأحد المقبل 1440/11/4هـ ولمدة اسبوعين ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع وزارة الدفاع على الرابط التالي: www.mod.gov.sa