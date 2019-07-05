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عبر برقيات تهنئة

القيادة تهنئ رئيس جمهورية القمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية القمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده
weam.co/599066
الوئام - واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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