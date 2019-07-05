رسميا.. مصر ترفع أسعار البنزين والمحروقات

القاهرة - الوئام:

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود، اليوم الجمعة، للمرة الخامسة منذ يوليو 2014، بنسب تتراوح بين 16 و30 %، في إطار خطة تحرير سعر الوقود.

وقال مصدران في وزارة البترول المصرية إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5%، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7%.

وأضاف أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات للتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1%، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 بزيادة حوالي 22.7%.

ويبدأ تنفيذ القرار في الساعة التاسعة صباحا اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة (0700 بتوقيت جرينتش).

وذكر المصدران أن سعر اسطوانات غاز الطهي ارتفع بنسبة 30%، ليزيد من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي ومن 100 جنيه إلى 130 جنيها للاستخدام التجاري.

كانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.

(الدولار = ‭16.5800‬ جنيه مصري)القا