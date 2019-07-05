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في إطار جولة عالمية لها

المغنية البريطانية جوس ستون تقول إنها طردت من إيران

المغنية البريطانية جوس ستون تقول إنها طردت من إيران
weam.co/599069
طهران - الوئام:

أكدت المغنية البريطانية جوس ستون، أنها طردت من إيران حيث كانت تنوي الغناء في إطار المرحلة الأخيرة من جولة عالمية قامت بها.

وقد أوقفت لفترة وجيزة في مطار جزيرة كيش قبل أن تُرحَّل في اليوم التالي، على ما جاء في رسالة نشرت على حسابها عبر خدمة “انستغرام”، لأن السلطات اشتبهت في أنها ستغني في مكان عام.

ويُمنع على النساء في إيران الغناء في أماكن عامة منذ صعود الخميني إلى سدة الحكم في الببلاد، فيما عرف بـ”الثورة الإسلامية” في العام 1079.

وكتبت الفنانة البريطانية “كنا على علم أنه من غير الممكن إقامة حفلة علنية لأن الأمر عير مسموح به في هذا البلد لأنني امرأة”، من دون أن تحدد كيف كانت ستقيم حفلتها.

وتابعت في الرسالة التي أرفقتها بصورة لها مع وشاح: “أنا قريبة جدا وبعيدة في آن. هذا الأمر حطم جزءا صغيرا من قلبي”.

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