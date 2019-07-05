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في واقعة جرت عام 1982

طهران: دبلوماسيون إيرانيون اختطفوا في لبنان موجودون في إسرائيل

طهران: دبلوماسيون إيرانيون اختطفوا في لبنان موجودون في إسرائيل
weam.co/599082
طهران - الوئام:

زعمت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن لديها  دلائل على أن أربعة من دبلوماسييها كانوا اختطفوا في لبنان عام 1982، تم تسليمهم إلى الاحتلال الإسرائيلي .

وطالب البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة المسؤولين اللبنانيين وكذلك الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وجمعية  الصليب الأحمر، وجميع المنظمات الدولية بمتابعة هذا الملف والكشف عن  مصير الدبلوماسيين الإيرانيين المختطفين وتؤكد مرة أخرى وفي ذات السياق  على ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من قبل جمعية الصليب الأحمر  الدولية،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

يذكر انه تم اختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين وهم القائم بالأعمال لدى  السفارة الإيرانية في بيروت محسن موسوي والملحق العسكري أحمد متوسليان
والموظف في السفارة تقي رستكار مقدم، والمصور الصحافي في وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) كاظم أخوان، في بيروت 1982 .

 

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