خام برنت يرتفع والنفط الأمريكي يتراجع بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة

الوئام - وكالات:

انخفضت أسعار النفط الخام القياسي الأمريكي بفعل مؤشرات اقتصادية ضعيفة، اليوم، بينما صعد خام برنت بدعم من توترات بشأن إيران وقرار اتخذته أوبك

وحلفاؤها هذا الأسبوع بتمديد اتفاق لخفض الإمدادات حتى العام القادم.

وبحلول الساعة 1013 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.48 دولار إلى 56.86 دولار للبرميل. ولم يكن هناك سعر للتسوية أمس بسبب عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 0.28 دولار إلى 63.58 دولار. ويتجه الخام الأمريكي وخام برنت صوب تسجيل أكبر

انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع.

وفي الحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين والتي قلصت آفاق النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، يستأنف ممثلون عن البلدين محادثات الأسبوع القادم لإنهاء المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات.

وتراجعت الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع في مايو، وحذرت وزارة الاقتصاد اليوم من أن هذا القطاع في أكبر اقتصاد بأوروبا سيظل ضعيفا على الأرجح في الأشهر المقبلة.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء انخفاض الطبيات الجديدة لسلع المصانع الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في مايو، مما يؤجج مخاوف اقتصادية.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، عن انخفاض أسبوعي لمخزونات الخام قدره 1.1 مليون برميل، وهو ما يقل كثيرا عن تراجع قدره خمسة ملايين برميل أعلنه معهد البترول الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع ويأتي دون توقعات المحللين.

فيما تتلقى الأسعار الدعم من التزام كبار مصدري النفط في العالم هذا لأسبوع بخفض الإنتاج، بما في ذلك أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون مثل روسيا، في المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

ويقدم التوتر المستمر في الشرق الأوسط دعما محدودا للأسعار.

واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق أمس الخميس لمحاولتها شحن النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة أثارت غضب طهران وقد تصعد المواجهة بينها وبين الغرب.