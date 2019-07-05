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بانخفاض قدره 170 ألف برميل يوميا

إنتاج نفط أوبك يبلغ مستوى منخفضا جديدا بفعل عقوبات أمريكية واتفاق الإمدادات

إنتاج نفط أوبك يبلغ مستوى منخفضا جديدا بفعل عقوبات أمريكية واتفاق الإمدادات
weam.co/599095
الوئام - وكالات:

كشف مسح أجرته وكالة “رويترز” أن إنتاج أوبك النفطي انخفض لأدنى مستوى في خمس سنوات إذ لم تعوض زيادة في الإمدادات السعودية الفاقد في إنتاج إيران وفنزويلا بسبب العقوبات الأمريكية وتعطل الإنتاج في دول أخرى بالمنظمة.

ويُظهر المسح أن دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البالغ عددها 14 ضخت 29.60 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بانخفاض قدره 170 ألف برميل يوميا مقارنة مع الرقم المعدل لإنتاج مايو، وبما يمثل أدنى مستوى لإجمالي إنتاج أوبك منذ 2014.

مشيرا إلى أنه على الرغم من أن السعودية تعزز الإنتاج بعد ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الأسعار، فإن المملكة ما زالت تضخ على نحو طوعي إمدادات أقل مما يسمح به اتفاق الإنتاج بقيادة أوبك لها.

وجددت أوبك اتفاق الإمدادات في اجتماعات عقدتها الأسبوع الجاري.

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