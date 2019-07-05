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و130 جريحًا

ارتفاع عدد ضحايا القصف الجوي لمركز إيواء شرق طرابلس إلى 53 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا القصف الجوي لمركز إيواء شرق طرابلس إلى 53 قتيلا
weam.co/599096
وكالات - الوئام

أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، اليوم الجمعة، بأن حصيلة الضحايا جراء القصف الجوي لمركز إيواء تاجوراء ارتفعت إلى 53 قتيلا شرق العاصمة طرابلس.

وأوضح المنظمة في بيان، أن عدد الضحايا من المهاجرين جراء القصف الذي استهدف مركز الإيواء بتاجوراء شرق طرابلس ارتفع إلى 53 قتيلا وعدد الجرحى 130.

وأشارت المنظمة بأنها تقوم بإيصال كافة المساعدات الإنسانية والطبية للمهاجرين.

ولقي أكثر من 44 مهاجرا مصرعهم في حصيلة أولية داخل مركز إيواء (تاجوراء) التابع لجهاز الهجرة غير الشرعية شرق طرابلس، بعد تعرضه لقصف جوي في وقت متأخر الثلاثاء الماضي.

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