“الأحوال المدنية” تعلن عن خدماتها المخصصة لحج 1440 هجريًا

متابعات - الوئام

أعلنت وكالة الأحوال المدنية، اليوم الجمعة، عن خدماتها المخصصة لحج عام 1440 هجريا، وجاءت على النحو التالي:

– خدمة الاستعلام العام عن أحقية القيام بالحج.

– منح صلاحية إصدار التصاريح لشركات الحج الداخلية.

– خدمة إلغاء تصريح الحج.

– طباعة تصاريح الحج إلكترونيًا.

– تخصيص مواقع لخدمة الحجاج لتسجيل واقعات الميلاد والوفاة على مدار الساعة.