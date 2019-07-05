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“الأحوال المدنية” تعلن عن خدماتها المخصصة لحج 1440 هجريًا

“الأحوال المدنية” تعلن عن خدماتها المخصصة لحج 1440 هجريًا
weam.co/599102
متابعات - الوئام

أعلنت وكالة الأحوال المدنية، اليوم الجمعة، عن خدماتها المخصصة لحج عام 1440 هجريا، وجاءت على النحو التالي:
– خدمة الاستعلام العام عن أحقية القيام بالحج.
– منح صلاحية إصدار التصاريح لشركات الحج الداخلية.
– خدمة إلغاء تصريح الحج.
– طباعة تصاريح الحج إلكترونيًا.
– تخصيص مواقع لخدمة الحجاج لتسجيل واقعات الميلاد والوفاة على مدار الساعة.

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