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“الصحة العالمية”: قرابة ألف قتيل وأكثر من 5 آلاف جريح منذ بدء اشتباكات طرابلس

“الصحة العالمية”: قرابة ألف قتيل وأكثر من 5 آلاف جريح منذ بدء اشتباكات طرابلس
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وكالات - الوئام

كشفت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، اليوم الجمعة، بأن حصيلة ضحايا الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس، وصل إلى قرابة ألف قتيل وأكثر من 5 آلاف جريح.

وأوضحت في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” بأن حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة حول العاصمة طرابلس وصل إلى قرابة ألف قتيل فيما تجاوز عدد الجرحى 5 آلاف.

وحثت منظمة الصحة على إيجاد حل سريع وسلمي حتى يكون جميع الأشخاص في ليبيا في مأمن من الأذى.

وأعلنت المنظمة قبل ساعات، بأن حصيلة الضحايا جراء القصف الجوي لمركز إيواء تاجوراء إلى 53 قتيلا شرق العاصمة طرابلس.

وتعرض مركز إيواء (تاجوراء) التابع لجهاز الهجرة غير الشرعية شرق طرابلس لقصف جوي في وقت متأخر الثلاثاء الماضي.

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