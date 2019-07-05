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السودان.. قوى الحرية والتغيير: ملتزمون بما تم الاتفاق عليه ضمن المبادرة الإثيوبية الإفريقية

السودان.. قوى الحرية والتغيير: ملتزمون بما تم الاتفاق عليه ضمن المبادرة الإثيوبية الإفريقية
weam.co/599127
متابعات- الوئام

أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان، التزامها بما تم الاتفاق عليه ضمن المبادرة الإثيوبية الإفريقية، مشيرة إلى أن الاتفاق يمهد لانتقال السودان من حقبة الحرب إلى فترة السلم، ينص على فترة انتقالية في السودان من 3 سنوات و 3 أشهر.

وأضافت، اليوم الجمعة، أن المبادرة المشتركة ساهمت في بلوغ الاتفاق في السودان، مؤكدة أنها سنواصل طريقها بشراكة مع كل القوى السودانية لتحقيق شعارات الثورة

وأشارت إلى أن الاتفاق رتّب مستويات السلطة وتوزيعها ولم يشمل كافة القضايا السودانية، لافتة إلى أن المجلس السيادي في السودان يتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين.

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