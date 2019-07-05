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توقعات طقس الغد.. ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الصباح الباكر على هذه المناطق

توقعات طقس الغد.. ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الصباح الباكر على هذه المناطق
weam.co/599130
الرياض- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت الموافق 2019/07/06 في المملكة.

وقالت إنه يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.

وشملت التوقعات، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الباحة، مرتفعات الطائف، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية في منطقة مكة المكرمة.

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