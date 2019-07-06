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العقود ترتفع 93 سنتاً

أسعار النفط ترتفع بسبب التوتر مع إيران وتخفيضات أوبك

أسعار النفط ترتفع بسبب التوتر مع إيران وتخفيضات أوبك
weam.co/599219
سنغافورة- الوئام:

صعدت أسعار النفط بدعم من التوتر مع إيران، وقرار منظمة أوبك وحلفائها تمديد اتفاق لخفض الإمدادات حتى العام القادم، لكن بيانات اقتصادية متباينة قيدت المكاسب.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 93 سنتاً، أو 1.47%، لتسجل عند التسوية 64.23 دولاراً للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعةً 17 سنتاً، أو 0.30%، عند 57.51 دولاراً للبرميل.

وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة الخميس في عطلة وطنية، وظلت أحجام التعاملات في الخام الأمريكي ضعيفة الجمعة.

وينهي الخامان القياسيان الأسبوع على خسارة بسبب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي غطت على المخاطر على الإمدادات.
وعلى مدار الأسبوع هبط برنت 3.3%، وانخفض الخام الأمريكي حوالي 1.8%.

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