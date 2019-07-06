اللجنة الأوليمبية الدولية ترفع الإيقاف عن الكويت

الكويت- الوئام:

رفعت اللجنة الأوليمبية الدولية بشكل نهائي الإيقاف الذي فرضته على اللجنة الأوليمبية الكويتية في أكتوبر من عام 2015 بسبب تدخلات حكومية عقب إقرار في هذا البلد قانون رياضي لا يتوافق مع مبادئ الأوليمبياد.

وقرر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الدولية في 16 أغسطس من عام 2018 رفع مؤقتاً الإيقاف المفروض على اللجنة الكويتية عقب إعادة البلد العربي النظر في قانون الرياضة وبدء عملية جديدة لانتخاب جميع الاتحادات الرياضية.

وعقب هذا القرار الذي سمح للرياضيين من الكويت المنافسة في دورة الألعاب الأسيوية في جاكرتا/باليمبانغ ودورة الألعاب الأوليمبية للشباب في بوينوس آيرس عام 2018 تحت علم بلادهم، صيغت خارطة طريق تحت إشراف لجنة معينة من رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية الألماني توماس باخ.