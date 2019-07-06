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وطهران تدرس اتخاذ إجراءات مشددة

رجل دين إيراني يهدد بريطانيا علنا: عليكم الخوف منا بعد احتجاز الناقلة

رجل دين إيراني يهدد بريطانيا علنا: عليكم الخوف منا بعد احتجاز الناقلة
weam.co/599238
طهران - الوئام:

نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن رجل الدين، محمد علي موسوي جزائري، تحذيره لبريطانيا، اليوم، من رد فعل طهران على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق.

وقال جزائري العضو بمجلس الخبراء وهو هيئة دينية قوية: “أقول صراحة إن بريطانيا يجب أن تشعر بالخوف من الإجراءات التي ستتخذها إيران ردا على الاحتجاز غير المشروع لناقلة النفط الإيرانية”.

وسيطرت مشاة البحرية الملكية البريطانية على ناقلة النفط العملاقة جريس 1 يوم الخميس لمحاولتها نقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في تحرك أثار غضب طهران وقد يؤدي إلى تصعيد مواجهتها مع الغرب.

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